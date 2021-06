Aichacher Cineplex-Kino versteigert ersten Besuch nach dem Lockdown

Kinofans können nach dem Corona-Lockdown im Aichacher Cineplex-Kino einen Kinosaal samt Filmvorführung ersteigern. Der Erlös geht an einen guten Zweck.

Das Aichacher Cineplex-Kino versteigert einen Kinosaal mit einer Filmvorführung für einen guten Zweck. Es beteiligt sich damit an der Aktion „Cineasten helfen“ für freischaffende Künstler.

Die Öffnung der Kinos bedeutet für einen Teil der Kulturbranche eine erste finanzielle und berufliche Entspannung, doch bleiben viele freischaffende Künstler weiterhin auf Hilfen angewiesen. Das Start-up-Unternehmen Cineamo aus Würzburg veranstaltet nun in Zusammenarbeit einer Mitteilung zufolge mit dem europäischen Filmvertriebsunternehmen Studiocanal aus Berlin die bundesweite Spendenaktion „Cineasten helfen“, bei der Kinofans die erste Vorstellung nach den Lockdowns im Internet ersteigern können.

Kino-Versteigerung in Aichach: Erlös geht an Corona-Künstlerhilfe

Der gesamte Erlös der Spendenaktion geht an die Corona-Künstlerhilfe zur Unterstützung von Kunstschaffenden, die aufgrund von Covid-19 in eine finanzielle Notlage geraten sind.

Als eines von zwölf Kinos in Deutschland ist auch das Cineplex in Aichach an der Hilfsaktion beteiligt. Es beteiligt sich an der Auktion mit einem seiner sieben Kinosäle. Ab Donnerstag, 1. Juli, starten die Kinosaal-Auktionen auf eBay für Charity. Die Auktionsgewinner wählen anschließend ihren Wunschfilm aus dem Angebot von Studiocanal aus und vereinbaren mit Cineamo den Termin.

Die gesammelten Spendengelder verwaltet einer Mitteilung zufolge treuhänderisch der gemeinnützige Verein 1st Class Session-Artist Support, um diese vollständig an bedürftige Künstler zu verteilen. Weitere Informationen zu der Hilfsauktion sind auf der Internetseite www.cineamo.com/de/cineastenhelfen zu finden. (AZ)

