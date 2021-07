Aichach

vor 26 Min.

Aichacher Gärtnerin konfrontiert Einbrecher - und treibt ihn in die Flucht

Plus In der Nacht auf Mittwoch erwischt eine Aichacher Gärtnerin einen Einbrecher auf frischer Tat. Es kommt zur Konfrontation. Wie die Frau die Szenen erlebt.

Von Max Kramer

Plötzlich steht sie da, eine Person wie ein Schatten im Dunkel der Nacht. Sie ist schwarz gekleidet, trägt eine Maske und steht im Gang, in ihrer Hand eine Taschenlampe. Offenbar ist sie auf der Suche nach Geld oder Sonstigem mit Wert. Szenen wie diese sind aus dem Fernsehen bestens bekannt. Eine Aichacher Gärtnerin hat sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am eigenen Leib erlebt. Sie konfrontierte einen Einbrecher, der gerade mitten in ihrem Geschäft in der Martinstraße am Werk war - eine Begegnung, die sie auch am Tag danach noch um Fassung ringen lässt.

