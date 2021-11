Aichacher Hallenbad schließt für den öffentlichen Bäderbetrieb

Wegen der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Einschränkungen hat die Stadt Aichach beschlossen, das Hallenbad an der Realschule zunächst zu schließen.

Die weiterhin steigenden Corona-Zahlen veranlassen die Stadt Aichach dazu, die Reißleine zu ziehen: Ab dem 3. Dezember wird der öffentliche Bäderbetrieb am Hallenbad der Realschule bis auf Weiteres eingestellt. Das bedeutet, dass die Aichacher und Menschen aus der Region an den Wochenenden nicht mehr dort schwimmen gehen können. "Wenn es die Lage wieder zulässt, werden wir wieder öffnen", sagt Hauptamtsleiterin Aurelija Igel. Wann das sein werde, könne man derzeit aber nicht abschätzen.

In Hallenbädern in Bayern gilt wegen Corona die 2G-plus-Regelung

Unter der Woche steht das Hallenbad insbesondere Vereinen und für Schulschwimmen zur Verfügung. Am Wochenende gibt es dagegen öffentliche Badezeiten, die nun erst mal ausgesetzt wurden. Der Grund sind neben der sich verschärfenden Corona-Lage auch die geltenden Regelungen für Hallenbäder.

Mit der neuen Infektionsschutzverordnung in Bayern gilt in Bädern seit dem 24. November die 2G-plus-Regelung. Das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen negativen Schnelltest oder einem maximal 48-Stunden-alten PCR-Test überhaupt in das Bad dürfen. Zusätzlich gilt eine Kapazitätsbeschränkung von 25 Prozent der maximalen Auslastung. "Wir gehen davon aus, dass mit dieser Regelung ohnehin fast keiner das Hallenbad besucht hätte", sagt Igel. Dafür sei der Aufwand, das Bad zu betreiben, wiederum sehr groß. "Das lohnt sich nicht." Gleichzeitig stellt sie klar: "Wir versuchen immer, alles zu ermöglichen, was möglich ist."

