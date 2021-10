Aichach

13:00 Uhr

Aichacher Innenstadt soll mit Fördermitteln verschönert werden

Plus Die Stadt Aichach will für ein Wasserspiel am Stadtplatz Fördermittel in Anspruch nehmen. Die Antragsfrist dafür endet aber bald. Die Eile stört einige im Rat.

Von Claudia Bammer

Kinder pritscheln gerne am Wasserspiel am Aichacher Stadtplatz. Das Relikt der Paarkunst 2008 erinnert an den früheren Aichacher Stadtbach. Es ist allerdings in die Jahre gekommen. Für einen Ersatz will die Stadt gern Mittel aus dem Sonderfonds "Innenstädte beleben" nutzen. Weil dabei aber das Ende des Förderprogramms naht, drängt die Zeit, wie der Aichacher Stadtrat am Donnerstagabend erfuhr.

