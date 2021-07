Aichach

vor 47 Min.

Aichacher Kultursommer geht in die zweite Runde - nicht nur erfolgreich

Plus Das Konzert vor dem Aichacher Spital stößt auf Begeisterung. Die Resonanz auf das Kunstprojekt "Bausteine" bleibt verhalten. Denn es ist wenig Aktion zu sehen.

Von Erich Echter

Zweite Runde für den Aichacher Kultursommer: Nach dem erfolgreichen Start vor vier Wochen im Spitalgarten gab es einen weiteren musikalischen Höhepunkt: Mit "Chanson bleu" alias Julia Schwebke und Arnold Fritscher als Opener verschmolzen zunächst klassische Chansons und jazzig-swingende Klavierimprovisationen miteinander. Im Anschluss ließ das Dillinger Quintett "Concerto Latino" südamerikanische Rhythmen erklingen. Während an dem beschaulichen Platz vor der Marienstatue beim Spitaleingang knapp 200 Besucher bei freiem Eintritt einen Musiksommer-Abend die Künstler mit überschäumendem Applaus belohnten, hielt sich das Interesse am Projekt Bausteine im Rahmen der Stadtkunst in der Innenstadt derweil in Grenzen.

