Aichacher Kunstpreis: Preisgekrönte Arbeit schafft "neue Realität"

Plus Einstimmig hat sich die Jury für Silke Bachmann als Trägerin des Aichacher Kunstpreises ausgesprochen. Die Ausstellung im San-Depot ist noch bis 24. Oktober zu sehen

Von Gerlinde Drexler

Silke Bachmann ist am Sonntag zur 28. Kunstpreisträgerin gekürt worden. Sie ist in Aichach keine Unbekannte. Die in München lebende Künstlerin stellte bereits 2018 mit Doris Leuschner in der Reihe „Wechselspiel-Spielwechsel“ im Aichacher Köglturm aus. Das wusste die Jury des Aichacher Kunstpreises jedoch nicht, als sie sich einstimmig für Bachmanns Arbeit „Skizzenbuchprojekt“ entschied. Den mit 2500 Euro dotierten Preis lobten die Stadt und die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen aus, der Kunstverein Aichach übernahm erneut die Organisation. Die dazugehörige Ausstellung findet im San-Depot in Aichach statt. Bei der Preisverleihung kam zur Sprache, was Bachmanns Arbeit in den Augen der Jury besonders macht.

