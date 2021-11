Aichacher Volkstheater sagt Aufführungen der "Komödie im Dunkeln" ab

Aufgrund der hohen Corona-Zahlen in Aichach-Friedberg sagt das Aichacher Volkstheater alle Aufführungen ab. Wo gekaufte Karten zurückgegeben werden können.

Am Samstag, 13. November, hätte die Premiere sein sollen. Doch nun reagiert das Volkstheater Aichach auf die Entwicklung in der Corona-Pandemie und sagt alle geplanten Aufführungen der "Komödie im Dunkeln" ab. Neben der Premiere waren weitere acht Aufführungen an den Wochenenden bis Anfang Dezember geplant.

Volkstheater Aichach hofft auf Wiederaufnahme des Stücks im Frühjahr

Das Volkstheater hofft nach eigenen Angaben, im Frühjahr das Stück wieder aufzunehmen, wenn es die Situation dann zulasse. Dazu könne man momentan aber nichts sagen, teilt Richard Bauch mit. Karten, die bereits im Vorverkauf erworben wurden, können am Samstag, 13. November, zwischen 15 und 16 Uhr in der TSV-Halle an der Donauwörther Straße in Aichach zurückgegeben werden. (AZ)

