Aichach

Aichacher genießen Kunst und Musik unter freiem Himmel

Plus Die Kultur ist nach Aichach zurückgekehrt. Beim Musiksommer und beim Kunstprojekt in der Innenstadt erproben die Menschen eine Rückkehr zur Normalität.

Von Gerlinde Drexler

Das gab es in Aichach schon seit Monaten nicht mehr: Musiker, die im Spitalgarten auftreten und Künstler, denen Besucher in der Stadtmitte bei der Arbeit über die Schulter schauen können. Am Freitagabend eröffnet Bürgermeister Klaus Habermann den Aichacher Musiksommer und das Kunstprojekt "StadtKunst BauSteine". Beides ist auch als Rahmenprogramm zur Ausstellung "Stadt im Wandel" im Feuerhaus gedacht.

