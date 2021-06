Ärger über Autofahrer: Radler schlägt bei Aichach Frontscheibe ein

Ein Radler hat im Aichacher Stadtteil Algertshausen die Windschutzscheibe eines Autos eingeschlagen. Laut Polizei ärgerte er sich offenbar über den Autofahrer.

Mit einer kaputten Frontscheibe endete am Sonntag im Aichacher Stadtteil Algertshausen ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Radler. Der 71-jährige Autofahrer war gegen 13 Uhr in Richtung Naturfreundehaus auf der Grubetstraße unterwegs. Sie ist sonn- und feiertags für den Autoverkehr gesperrt. Das ärgerte einen bislang unbekannten Radler offenbar so sehr, dass er den 71-Jährigen nach Polizeiangaben an der Weiterfahrt hinderte.

Streit in Algertshausen: Radler hindert 71-Jährigen an Weiterfahrt mit Auto

Außerdem beleidigte er den 71-Jährigen. Anschließend holte der Radler aus und schlug mit der Faust die Windschutzscheibe an der linken oberen Ecke ein. Am Auto entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Der Autofahrer beschrieb laut Polizei den unbekannten Radler so: circa 60 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, kräftige Figur. Der Radler war in Begleitung einer Frau. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-21 zu melden. (nsi)

