Erboster Radler beschädigt Auto: Geschädigter setzt Belohnung aus

Dass ein 71-Jähriger die gesperrte Straße zum Grubet bei Aichach benutzt, bringt einen Radler in Rage. Der Senior hofft nun auf Zeugen des Vorfalls.

Eine Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer auf der gesperrten Straße zum Grubet im Juni beschäftigt die Aichacher Polizei weiterhin. Ausdrücklich auf Wunsch des 71-jährigen Autofahrers, dessen Wagen der Radler beschädigt hatte, startet die Polizei einen erneuten Zeugenaufruf.

71-jähriger Autofahrer benutzt die gesperrte Straße zum Grubet

Der 71-Jährige hatte am Sonntag, 13. Juni, die Grubetstraße von Algertshausen in Richtung Grubethaus benutzt. Die ist aber an Sonn- und Feiertagen für den Autoverkehr gesperrt. Das ärgerte den unbekannten Radler so sehr, dass er den Senior laut Polizei an der Weiterfahrt hinderte. Demnach beleidigte er den 71-Jährigen und schlug mit der Faust die Windschutzscheibe an der linken oberen Ecke ein.

Die Erstmeldung korrigiert die Polizei nun an zwei Stellen: Der Vorfall ereignete sich erst gegen 18 Uhr und nicht wie zunächst gemeldet um 13 Uhr. Außerdem beträgt der entstandene Sachschaden 720 Euro. Die Polizei war bei einer ersten Schätzung von rund 1000 Euro ausgegangen.

Der geschädigte Autofahrer ruft eine Belohnung aus

Der Geschädigte hofft nun, dass sich Zeugen des Vorfalls bei der Polizei Aichach, 08251/8989-21, melden. Der Radfahrer war etwa 60 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte eine kräftige, leicht untersetzte Figur und war in Begleitung einer Frau. Der 71-Jährige hat eine Belohnung ausgesetzt. Wird der Täter ermittelt und sein Schaden erstattet, zahlt er 360 Euro. (jca)