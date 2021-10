Altpapiercontainer in Aichach brennt

Passanten entdecken am Samstagabend in der Werlbergerstraße einen brennenden Altpapiercontainer. Die Aichacher Feuerwehr löscht den Brand.

Einen brennenden Altpapiercontainer haben aufmerksame Passanten am Samstagabend gegen 20 Uhr in der Werlbergerstraße in Aichach entdeckt. Das berichtet die Aichacher Polizei.

Zum Ablöschen des Brandes war die Feuerwehr Aichach vor Ort. Wie die Feuerwehr berichtet, stand der Container unter einem Vordach eines Wohn- und Geschäftshauses und stand bei ihrem Eintreffen in Vollbrand. Die Aktiven begannen zügig mit der Brandbekämpfung, um zu verhindern, dass Flammen auf das angrenzende Haus übergreifen. Innerhalb kurzer Zeit war der Brand durch einen Atemschutztrupp gelöscht, so die Feuerwehr. Anschließend wurden die Räume des Wohn- und Geschäftshauses auf Glutnester und Brandrauch kontrolliert. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr Aichach löschte den Brand. Foto: Michael Greifenegger, Feuerwehr Aichach

Zur Brandursache berichtet die Polizei, nach derzeitigem Ermittlungsstand könne zumindest von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen werden. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Für die Aichacher Feuerwehr war es der dritte Einsatz innerhalb einer Stunde. Zuvor war sie zweimal wegen technischer Hilfeleistungen alarmiert worden. Erst beseitigten die Aktiven eine Ölspur in der Ludwig-Thoma-Straße in Aichach. Dann wurden sie zu einem Hilfseinsatz mit der Drehleiter nach Haunswies gerufen, auf dem Weg dorthin aber wieder abbestellt, weil ihr Einsatz nicht mehr erforderlich war. (bac)

