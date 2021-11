Aichach-Andersbach

vor 8 Min.

Biostrom Andersbach plant Fernwärmekonzept für Klingen

Eine eigene Heizzentrale, ähnlich wie diese in Andersbach (Stadt Aichach), planen Markus und Manuela Held für das Fernwärmekonzept in Klingen.

Plus Entsteht im Aichacher Stadtteil Klingen ein lokales Fernwärmenetz? Ein Ehepaar aus Andersbach plant ein solches Projekt. Bis 15. November läuft dazu eine Fragebogenaktion.

Von Gerlinde Drexler

Vor drei Jahren begann Markus Held, Geschäftsführer von Biostrom Andersbach, ein Fernwärmenetz in der Nachbargemeinde Sielenbach aufzubauen. Aktuell läuft dort der zweite Bauabschnitt. Wenn er 2022 abgeschlossen ist, werden im Nordwesten von Sielenbach 110 Abnehmer an die Wärmeversorgung angeschlossen sein. Nun plant das Unternehmen von Manuela und Markus Held, ein lokales Fernwärmekonzept in Klingen (Stadt Aichach) umzusetzen. Mittels Fragebogen prüfen sie den Bedarf. Die ersten positiven Rückmeldungen sind bei dem Ehepaar schon eingegangen.

