Aichach

11:33 Uhr

Architektouren 2021: Aichachs Stadtgarten ist in diesem Jahr dabei

Plus Bei den Architektouren 2021 wird auch der Grünzug an der Paar - genauer gesagt, der Aichacher Stadtgarten - präsentiert. Corona-bedingt finden sie digital statt.

Der Aichacher Stadtgarten ist in diesem Jahr Teil der Architektouren. Die Leistungsschau bayerischer Architektur findet heuer nicht in Form von Führungen am letzten Juniwochenende, sondern Corona-bedingt digital statt. Besucher können den Grünzug an der Paar trotzdem erleben.

