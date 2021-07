Ausstellung: "Bunte Welt" lässt Besucher die Sorgen vergessen

Plus In Aichach ist eine neue Ausstellung mit dem Titel "Unsere bunte Welt" zu sehen. Sechs Hobby-Künstlerinnen aus dem Landkreis zeigen dort ihre Werke.

"Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele" - diesen Satz von Pablo Picasso hat sich die Malgruppe Farbenfroh auf ihre Fahnen geschrieben. Die sechs kunstbegeisterten Damen aus dem Raum Aichach stellen derzeit ihre Bilder zum Thema "Unsere bunte Welt" in der Aichacher Sparkassen-Galerie aus.