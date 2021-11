Aichach

vor 16 Min.

Ausstellung "Smart City" in Aichach macht Besuchern "Lust auf die Zukunft"

Nur noch an diesem Wochenende ist die Ausstellung "Stadt im Wandel - Vom Mittelalter zur Smart City" im Feuerhaus zu sehen.

Plus Die Ausstellung "Stadt im Wandel" ist noch bis Sonntag im Feuerhaus in Aichach zu sehen. Die Stadt zieht eine positive Bilanz. Wie es nun weitergeht.

Von Gerlinde Drexler

Es geht in den Endspurt für die Ausstellung "Stadt im Wandel – vom Mittelalter zur Smart City". Sie ist nur noch bis Sonntag, 21. November, im Feuerhaus in Aichach zu sehen. Obwohl Corona auch in diesem Jahr das Ausflugs- und Reiseverhalten der Menschen beeinflusst hat und bis September kaum Reisegruppen nach Aichach kamen, zieht Bürgermeister Klaus Habermann eine positive Bilanz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

