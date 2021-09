Ausstellung "Stadt im Wandel" in Aichach bleibt vormittags geöffnet

Die Ausstellung "Stadt im Wandel", die Fortsetzung der Bayerischen Landesausstellung 2020 bleibt - wie schon in den Sommerferien - auch vormittags geöffnet.

Auch nach den Sommerferien bleibt die Ausstellung "Stadt im Wandel – vom Mittelalter zur Smart City“ im Aichacher FeuerHaus am Vormittag geöffnet. Die erweiterten Öffnungszeiten wurden einer Mitteilung der Stadt zufolge von den Besuchern gut angenommen. Daher will die Stadt das Angebot beibehalten. Sie wolle so auch Schulklassen und Besuchergruppen die Möglichkeit bieten, die Fortsetzung der Bayerischen Landesausstellung im Aichacher FeuerHaus vormittags zu sehen.

Die Schau greift in einer multimedialen Inszenierung die Stadtentwicklung ab dem 20. Jahrhundert auf und wagt – am Beispiel von Aichach – einen Blick in die nahe Zukunft der Städte.

Montags ist die Ausstellung "Stadt im Wandel" weiterhin geschlossen

Die Schau dürfte vor allem historisch an Aichach Interessierte ansprechen. Eine Bildersammlung wichtiger Zeitgeschehnisse der vergangenen Jahrzehnte ist zu zahlreichen Themen gesammelt und interaktiv zu entdecken. Zukunftsfragen werden in den Räumen vier bis sechs beantwortet. Zum Beispiel die, was "Smart City" konkret und für eine Mittelstadt wie Aichach bedeutet.

Das FeuerHaus ist wochentags von Dienstag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Montags bleibt die Ausstellung weiterhin geschlossen.

Für Kinder gibt es eine Ausstellungs-Rallye mit einem Eisgutschein als Gewinn

Übrigens: Kinder und Jugendliche, die aus den zwölf richtigen Antworten der Ausstellungs-Rallye das Lösungswort errätseln, erhalten einen Gutschein für zwei Kugeln Eis.

Mit dem Eintritt in die Ausstellung erwerben Besucherinnen und Besucher automatisch das Aichacher Kulturticket 2021. Für einen Preis ist in diesem Jahr so der Zutritt zu allen Aichacher Museen möglich. Details im Internet unter aichach.de/stadt-im-wandel oder aichach.de/kulturticket. (AZ)