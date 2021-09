Ausstellung zum Aichacher Kunstpreis startet im San-Depot

Plus 230 Bewerbungen gingen für den Aichacher Kunstpreis ein. 31 ausgewählte Arbeiten sind ab Sonntag zu sehen. Dann wird auch bekannt gegeben, wer den Kunstpreis erhält.

Sehr filigran wirken viele der Arbeiten, aus denen dieses Jahr der Preisträger des Aichacher Kunstpreises ausgewählt wird. Ein Preis, der heuer zum 28. Mal von der Stadt und der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen ausgelobt wird. Der Kunstverein Aichach als Organisator hatte 230 Bewerbungen erhalten. Daraus wählte eine Jury 31 Arbeiten aus, die im San-Depot in der Donauwörther Straße bis zum 24. Oktober ausgestellt sind. Der Kunstpreisträger oder die Kunstpreisträgerin wird am Sonntagnachmittag bekannt gegeben.