Autofahrer kracht an B300-Abfahrt Aichach-Nord in Leitplanke

Ein Autofahrer kracht an der Abfahrt der Bundesstraße B300 in die Leitplanke. Er lässt seinen Wagen stehen und flüchtet zu Fuß. Bald bekommt er Besuch von der Polizei.

Ein zunächst unbekannter Autofahrer ist am späten Mittwochabend in Aichach-Nord an der dortigen Ausfahrt der Bundesstraße B300 frontal in eine Leitplanke der Abfahrtsschleife gekracht. Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr.

Unfall in B300-Abfahrt Aichach-Nord: Mann lässt Auto stehen

Die Leitplanke und der VW Golf des Mannes waren anschließend erheblich beschädigt. Der Mann ließ nach Polizeiangaben sein Auto stehen, das die Abfahrtsschleife zur Hälfte blockierte, und flüchtete zu Fuß. Etwa zwei Stunden später bekam er Besuch von der Polizei. Die Beamten trafen den 28-Jährigen in seiner Wohnung im Raum Aichach an.

Unfallverursacher war laut Polizei betrunken und hatte keinen Führerschein

Er stand laut Polizei mit circa einem Promille unter Alkoholeinfluss, zudem besaß er keinen Führerschein. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Er wird sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubten Entfernens von Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. An Auto und Leitplanke entstand ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich. (nsi)