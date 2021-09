Autofreier Stadtplatz: Aichacher Geschäftsleute sind gesprächsbereit

Plus Die Aktionsgemeinschaft Aichach kann sich unter bestimmten Umständen eine autofreie Zone auf dem Stadtplatz vorstellen. Burkhard: "Die Zeit ist reif".

Als „völligen Schwachsinn“ hätte Robert Burkhard eine autofreie Zone in der Aichacher Innenstadt noch vor drei Jahren abgetan. Inzwischen denkt Burkhard, einer der drei Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga), etwas anders. Auf der Mitgliederversammlung am Mittwoch behandelten die Geschäftsleute das Thema ausführlich. Einig waren sich alle bei der Wahl des neuen Vorstandes. Burkhard und Martin Fischer hatten erneut kandidiert. Neu im Trio ist Susanne Müller von der Boutique Lieblingsteil.