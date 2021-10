Aichach

07:00 Uhr

Bald ist in Aichach wieder sonntags einkaufen erlaubt

In Aichach findet am 31. Oktober nach langer Pause wieder ein verkaufsoffener Sonntag statt. Die Einzelhändler hoffen auf viele Kunden.

Plus In Aichach findet Ende des Monats ein verkaufsoffener Sonntag statt - erstmals in diesem Jahr. Auch der Simon- und Judäimarkt wurde genehmigt - aber unter Auflagen.

Von Nicole Simüller

In Aichach ist Ende des Monats nach langer Zeit mal wieder ein Einkaufsbummel am Sonntag möglich. Am 31. Oktober öffnen zahlreiche Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Zeitgleich findet auf dem Stadtplatz der Simon- und Judäimarkt statt. Nach langer Corona-Pause sind erstmals in diesem Jahr ein verkaufsoffener Sonntag und ein Jahrmarkt möglich. Für den Simon- und Judäimarkt musste die Stadt jedoch ein Infektionsschutzkonzept erarbeiten.

