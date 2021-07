Bauausschuss: Ja zu Gewächshaus, Käserei und Hofladen in Blumenthal

Plus Der Aichacher Bauausschuss stimmt einem größeren Gewächshaus zu.

Ein zweites Gewächshaus soll bei Schloss Blumenthal gebaut werden. Dafür braucht die Gemeinschaft dort eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis. Dieser hat der Aichacher Bauausschuss bereits im Februar für ein circa 400 Quadratmeter großes Gewächshaus zugestimmt. Jetzt soll das Gewächshaus größer werden.