Aichach

11:55 Uhr

Bauausschuss ist für Wasserspielplatz statt Kneippbecken

Das Kneippbecken am Heini-Baronner-Weg am Griesbacherl wird nicht saniert. Der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats würde dort einen Wasserspielplatz favorisieren.

Plus Eine Sanierung der Kneipp-Anlage beim Heini-Baronner-Weg in Aichach würde wohl trotz Förderung teuer kommen. Stattdessen soll dort etwas Neues entstehen.

Von Claudia Bammer

Das Kneipp-Becken am Heini-Baronner-Weg in Aichach ist in einem schlechten Zustand. Der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats stand jetzt vor der Frage, ob dort investiert werden soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen