Baugenossenschaft Aichach: 350.000 Euro Überschuss im Geschäftsjahr 2020

Plus Die Baugenossenschaft Aichach hielt coronabedingt ihre Mitgliederversammlung im Josef-Bestler-Stadion ab. Es ging um die Geschäftszahlen und anstehende Projekte.

Erstmals in der Geschichte der Baugenossenschaft Aichach fand ihre Mitgliederversammlung unter freiem Himmel statt. Die Baugenossenschaft hielt ihre Versammlungen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 im Josef-Bestler-Stadion des Landkreises ab, um die pandemiebedingten Auflagen und Abstände einhalten zu können.