Aichach

vor 18 Min.

Bei Hybridsitzungen gehen in Aichach die Meinungen auseinander

In der konstituierenden Sitzung des Aichacher Stadtrats im Mai 2020 wurden die neuen Mitglieder in der TSV-Turnhalle vereidigt. Jetzt geht es um die Geschäftsordnung.

Plus Auch für Livestreams findet sich im Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats keine Mehrheit. Über die neue Geschäftsordnung soll der Stadtrat demnächst entscheiden.

Von Claudia Bammer

Wann tagt der Stadtrat? Wofür er zuständig? Wofür seine Ausschüsse? Was darf der Bürgermeister? Fragen wie diese regelt die Geschäftsordnung. In Aichach soll diese nun, über ein Jahr nach der Kommunalwahl, verabschiedet werden. Der Finanzausschuss des Stadtrats diskutierte am Montagabend über einige Punkte. Nicht einig war sich der Ausschuss zum Beispiel beim Thema Hybridsitzungen oder Livestreams.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen