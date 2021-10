Aichach

Bei der Museumsnacht in Aichach herrscht großer Andrang

Plus Museen und Kunstausstellungen können besichtigt werden. Das Rahmenprogramm ist abwechslungsreich. Viele Besucherinnen und Besucher sind Stammgäste.

Von Gerlinde Drexler

Eine lange Schlange steht vor dem Feuerhaus, die Shuttle-Busse drehen gut besetzt ihre Runden und die verschiedenen Führungen sind begehrt. Hunderte von Menschen sind am Samstag während der Museumsnacht in Aichach unterwegs. Einige haben einen strammen Plan, was sie alles besuchen möchten. Das Rahmenprogramm ist so vielfältig wie noch nie und bunte Lichteffekte lassen Gebäude wie das alte Rathaus oder die Stadtpfarrkirche in einem ganz anderen Licht erstrahlen.

