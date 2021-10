Aichach

vor 14 Min.

Beim Aichacher Filmfestival stehen Frauen im Mittelpunkt

Plus Das Filmfestival in Aichach startet mit einer Dokumentation und einer Romanze. Schauspielerin Gisela Schneeberger ist zum zweiten Mal Schirmherrin.

Von Gerlinde Drexler

Schon am ersten Tag des Aichacher Filmfestivals ist der Besucherandrang im Cineplex groß. Bei der Eröffnung am Montag freut sich Signot Tyroller, Präsident des Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach, über den großen Zuspruch. Es ist das inzwischen siebte Filmfestival, das die Rotarier zusammen mit der Stadt Aichach organisieren. In diesem Jahr steht es unter dem Motto "Frauen". Passend dazu hat die Schirmherrschaft eine Frau übernommen: die Schauspielerin Gisela Schneeberger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

