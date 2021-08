Beim Operettenkonzert beim Aichacher Spital singt auch das Publikum

Plus Etwa 120 Besucher erleben, wie Elisabeth Artmeier und Harrie van der Plas in Aichach Werke von bekannten Komponisten singen. Auch ein Überraschungsgast singt.

Ein unerwarteter Wettstreit, ein Überraschungsgast, ganz viel Musik, besondere Herausforderungen und ein Lob für den Bürgermeister. Das Operettenkonzert im neuen "Konzertsaal" der Stadt Aichach, dem Spital-Vorhof, ist etwas Außergewöhnliches. Die rund 120 Besucherinnen und Besucher hören am Freitagabend Melodien von bekannten Komponisten wie Strauß oder Lehár, sie singen als Chor mit und wollen am Ende des Konzerts nicht ohne Zugabe gehen.