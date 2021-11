Betrunken auf B300 bei Aichach: Mann fährt Schlangenlinien

Teilweise über zwei Spuren hinweg ist ein 58-Jähriger mit seinem Auto auf der B300 unterwegs. Eine Polizeistreife erwischt ihn schließlich auf einem Parkplatz.

Ein betrunkener Mann ist von der Polizei an der Bundesstraße B300 erwischt worden. Der 58-Jährige war mit seinem Wagen auf der B300 von Dasing in Richtung Kühbach unterwegs. Wie die Polizei berichtet, fiel einem 21-jährigen Autofahrer gegen 21.45 Uhr der Wagen des 58-Jährigen auf. Der Grund: Der Mann fuhr in Schlangenlinien und teilweise über zwei Spuren über die B300. Nachdem der 58-Jährige am Parkplatz Aichach Nord abfuhr, verständigte der 21-Jährige die Polizei.

Betrunkener Autofahrer auf der B300 bei Aichach hat 1,7 Promille

Kurze Zeit später traf eine Polizeistreife den 58-Jährigen an. Er schlief in seinem Auto. Die Beamten weckten ihn und forderten ihn aufgrund seiner Fahne zum Alkoholtest auf. Mit knapp über 1,7 Promille musste der 58-Jährige die Beamten zur Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben. (kneit)