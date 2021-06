Aichach

Betrunkene 18-Jährige kracht mit dem Auto in eine Hauswand

Plus Eine 18-Jährige baut betrunken einen spektakulären Unfall. Sie kann sich danach an nichts mehr erinnern. Warum die junge Frau noch Glück hatte.

Von Gerlinde Drexler

Erst rauschte eine 18-jährige Aichacherin betrunken mit dem Auto über eine Verkehrsinsel in Aichach, dann brach sie durch einen Zaun und krachte in eine Hauswand. Daran erinnern konnte sie sich bei der Verhandlung vor der Jugendrichterin am Amtsgericht Aichach nicht mehr. Die junge Frau stand wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht vor Gericht. Das erste und einzige Mal, hoffte Jugendrichterin Eva-Maria Grosse.

