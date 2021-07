Aichach

Betrunkener Autofahrer flieht in Aichach vor der Polizei

Ein 60-jähriger Mann flüchtete am Samstagnachmittag vor einer Polizeikontrolle in Aichach. Er war betrunken.

Ein 60-Jähriger flüchtet am Samstagnachmittag durch Aichach vor einer Polizeikontrolle. Die rasante Fahrt endet an einem Baum in Unterwittelsbach.

Von Carmen Jung

Vor einer Polizeikontrolle ist am Samstagnachmittag ein offenbar betrunkener Autofahrer geflohen. Er fuhr mit hohem Tempo durch Aichach und baute schließlich in Unterwittelsbach einen Unfall. Laut Polizei hatte nicht nur der 60-jährige Fahrer Glück. Ein Zeuge berichtet der Polizei von einem betrunkenen BMW-Fahrer in Aichach Wie die Aichacher Polizei mitteilte, hatte sie gegen 16.30 Uhr von einem Zeugen die Information bekommen, dass eine offensichtlich betrunkene Person mit einem BMW in Aichach unterwegs sei. Eine Kontrolle gelang den Beamten nicht, denn der Fahrer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. In Unterwittelsbach streift der BMW einen Baum Im Stadtteil Unterwittelsbach entglitt dem Autofahrer die Kontrolle der Situation. In einem Wohngebiet versuchte er, über eine Grünfläche zu entkommen. Doch der BMW streifte einen Baum. Das Auto wurde dabei so schwer beschädigt, dass der Mann nicht mehr weiterfahren konnte. Der Fahrer blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei gab es zum Zeitpunkt der Verfolgung in dem betreffenden Teil von Aichach und Unterwittelsbach "glücklicherweise so gut wie keinen Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr". Deshalb kam es zu keinen gefährlichen Situationen für Unbeteiligte. Der 60-jährige BMW-Fahrer hatte 1,9 Promille Alkohol im Blut Ein Atemalkoholtest, der später durchgeführt wurde, ergab 1,9 Promille bei dem 60-Jährigen. Seinen Führerschein konnte die Polizei trotzdem nicht sicherstellen. Denn: Der Mann besitzt keine Fahrerlaubnis - laut eigenen Angaben seit 40 Jahren nicht, so die Polizei. Den schon mehrfach einschlägig vorbestraften 60-Jährigen erwartet jetzt eine weitere derartige Anzeige. Einen einsichtigen oder reuigen Eindruck habe er jedoch nicht gemacht, teilte die Polizei mit.

