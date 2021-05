Betrunkener Jugendlicher tritt in der Aichacher Innenstadt Glastür ein

Eine Gruppe betrunkener Jugendlicher ist in Aichach unterwegs. Einer von ihnen zertritt eine Glastür und muss danach ins Krankenhaus.

Ein betrunkener Jugendlicher hat in Aichach eine Glastür eingetreten. Wie die Polizei berichtet, war der 18-Jährige am Dienstag mit zwei weiteren Jugendlichen gegen 21.40 Uhr in der Gerhauser Straße in Aichach unterwegs. Als die Gruppe ein leerstehendes Geschäft erreichte, trat der 18-Jährige laut Polizeiangaben unvermittelt gegen die Eingangstür. Dabei ging die Glasfüllung zu Bruch. Eine herabfallende Scherbe fügte dem 18-Jährigen eine blutende Schnittwunde am Bein zu.

Täter wird am Aichacher Krankenhaus aufgegriffen

Aufgrund der Mitteilung eines Zeugen konnte die Polizei den flüchtigen Täter und die beiden anderen Jugendlichen kurze Zeit später bei der Versorgung der Schnittwunde am Krankenhaus Aichach aufgreifen. Alle Drei waren nach Polizeiangaben stark alkoholisiert und wiesen Werte zwischen 1,20 und 1,70 Promille auf. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. (kneit)

