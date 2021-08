Betrunkener stiehlt Stehtisch und läuft mit ihm nach Oberbernbach

Ein junger Mann klaut unbemerkt einen Stehtisch von einem Tankstellengelände in Aichach und schleppt ihn bis nach Oberbernbach. Der Dieb hat 1,4 Promille.

Ein 22-Jähriger hat am Sonntag gegen 23 Uhr einen Stehtisch vom Gelände einer Tankstelle an der Schrobenhausener Straße in Aichach gestohlen. Wie die Polizei berichtet, schleppte der Täter sein Diebesgut zu Fuß nach Oberbernbach (Stadt Aichach). Eine Mitarbeiterin der Tankstelle fuhr zufällig an ihm vorbei und erkannte den Stehtisch wieder. Daraufhin rief sie die Polizei.

Stehtisch in Aichach gestohlen: Dieb stand unter Alkoholeinfluss

Es stellte sich anschließend heraus, dass der Tisch im Wert von etwa 75 Euro tatsächlich unbemerkt von der Tankstelle entwendet worden war. Eine vernünftige Erklärung konnte der junge Mann, der mit etwa 1,4 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand, laut Polizei nicht liefern. (kneit)