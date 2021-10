Bilderrätsel-Gewinnerin will Wohnwagen im Boho-Stil einrichten

Anja Spielmann aus Aichach hat beim Bilderrätsel unserer Zeitung gewonnen. Welches Rätsel sie lösen musste und wie sie auf den Gewinn reagiert hat.

Als das Telefon am Montagnachmittag bei ihr daheim klingelte, dachte Anja Spielmann zuerst, dass es mit der Arbeit zu tun habe. Sie arbeitet im Landratsamt in Aichach. Statt der Arbeit war es jedoch der Anruf mit der Nachricht, dass sie beim Bilderrätsel unserer Zeitung gewonnen habe. Die 49-Jährige über ihren ersten Gedanken, den sie daraufhin hatte: „Man glaubt es zuerst nicht.“ Dann aber habe sie sich total gefreut. Mit dem Gewinn in Höhe von 1000 Euro möchte sie gerne ein besonderes Projekt verwirklichen.

Schon „ganz viele Jahre“ macht Spielmann beim Bilderrätsel mit. Gewonnen hat sie bisher aber noch nie. Die Rätsel selbst findet die 49-Jährige, die seit 23 Jahren in Aichach lebt, „nicht so schwer“. Deshalb hatte sie auch gleich die Lösung „Kopfsalat“ gefunden. Damit gerechnet, dass sie als Gewinnerin gezogen wird, hat sie trotzdem nicht. Deshalb hatte sie im ersten Moment auch gestutzt, als der Anruf kam, es dann aber gleich geglaubt und sich gefreut. Mit einem Lächeln erinnert sie sich: „Ich wusste ja, dass ich mitgemacht hatte.“

Gewinnerin aus Aichach plant ein Projekt

Der Gewinn könnte der Startschuss für ein Projekt sein, mit dem Spielmann sich gedanklich schon länger befasst. Die 49-Jährige möchte zusammen mit ihrer älteren Tochter Miriam einen Wohnwagen pimpen. „Zusammen mit meiner Tochter hätte ich dazu große Lust.“ In den sozialen Netzwerken verfolgt Spielmann entsprechende Projekte bei anderen und hat schon eine Vorstellung, wie sie den Wohnwagen verändern möchte. Weiße Möbel soll er bekommen und ein bisschen im Boho-Stil eingerichtet werden. „Einfach gemütlich eben“, sagt sie. Boho leitet sich vom Begriff „Bohemian“ ab und steht für einen unkonventionellen, oft künstlerischen, aber auch natürlichen Stil.

Die erste Hürde, die Spielmann dafür nehmen muss, ist, einen Stellplatz zu finden, um das Projekt in Angriff nehmen zu können. Das ist aber gerade gar nicht so einfach. Bei Dauerstellplätzen gebe es aktuell Wartezeiten von fünf bis zehn Jahren, sagt sie. Erst wenn sie den Stellplatz hat, kann sie sich auf die Suche nach einem gebrauchten Wohnwagen machen. 3500 bis 5000 Euro werde sie für den ausgeben müssen, rechnet die 49-Jährige.

Ehemann ist noch skeptisch

Während ihre Tochter und sie Feuer und Flamme für das Projekt sind, ist ihr Mann Siegfried eher noch skeptisch. Er mache sich erst langsam mit dem Gedanken des Campens vertraut, sagt die 49-Jährige. Für Spielmann wäre es ein Anknüpfen an Kindheitserinnerungen: „Zusammen mit meinen Eltern sind wir immer eher auf einen Zeltplatz gefahren als nach Mallorca."