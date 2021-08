Aichach-Blumenthal

vor 50 Min.

"Bat-Night" bei Blumenthal: Auf den Spuren der Fledermäuse

Eine Zwergfledermaus fliegt am Abendhimmel. Um Fledermäuse ging es auch in Blumenthal bei der "Bat-Night", der Fledermaus-Nacht des Landesbundes für Vogelschutz.

Plus Bei der "Bat-Night" mit dem Landesbund für Vogelschutz erfahren die Teilnehmer einiges über die Tiere und hören auch die sonst unhörbaren Laute der Fledermäuse.

Von Erich Echter

So mancher hat am Nachthimmel schon geheimnisvolle Flattertiere beobachtet, die lautlos und zielsicher durch die Lüfte segeln. Stefan Höpfel, Ralf Meggle und Sandra Pschony geben im Rahmen einer Exkursion des Landesbundes für Vogelschutz Einblick am Blumenthaler Weiher in die Lebensweise heimischer Fledermäuse. Diese ist Teil der Europäischen "Bat-Night", der Fledermaus-Nacht. Mithilfe eines sogenannten "Bat-Detektors" - einem Gerät, das die Ultraschalllaute von Fledermäusen in für Menschen hörbare Töne umwandelt - lauschen die Teilnehmer den Lauten dieser faszinierenden Flugakrobaten, die in einer Regenpause übers Wasser fegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .