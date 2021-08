Aichach-Blumenthal

Bissiges Kabarett mit den Wellbappn beim Musikfest Blumenthal

Hans Well und die Wellbappn wurden beim Musikfest Blumenthal vom Publikum gefeiert: von links Sebastian Gröller, Tabea, Hans, Sarah Well.

Plus Beim Musikfest Blumenthal treten am zweiten Abend Hans Well und die Wellbappn auf. Für ihr bissiges Kabarett und bitterböse Volksmusik werden sie vom Publikum gefeiert.

Von Brigitte Glas

Das "Musikfest Blumenthal" hat am Samstagabend einen weiteren Höhepunkt erlebt. Während der Schwerpunkt des Festivals auf klassischer Musik liegt, standen diesmal Hans Well und die Wellbappn auf der Bühne. Musik macht diese Gruppe auch, aber noch viel mehr Kabarett. Das ist allseits bekannt, war Hans Well doch der Kopf der legendären Biermösl Blosn. Der Auftritt in Blumenthal war also schnell ausverkauft. Wegen der Hitze und der großen Besucherzahl wurde er ins Freie verlegt.

