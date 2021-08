Aichach-Blumenthal

vor 17 Min.

Herzflugfestival auf Schloss Blumenthal zieht viele Besucher an

Plus Auf Schloss Blumenthal bei Aichach fand am Wochenende das Herzflugfestival statt. Zwei Tage stand gemeinsames Singen, Meditieren, Beten und Tanzen an.

Von Erich Echter

Bei strahlendem Sonnenschein startete am Samstag das Herzflugfestival im historischen Park von Schloss Blumenthal bei Aichach. Auch am Sonntag wurde gefeiert, getanzt und meditiert. Julia Baus von den Veranstaltern sagte bei der gut besuchten Eröffnungszeremonie: "Das Herzflugfest ist das Elfenfest für Erwachsene." Das Elfenfestival, bei dem sich vor der Corona-Pandemie alljährlich Elfen, Feen und andere Fabelwesen auf Schloss Blumenthal tummelten, war vor allem bei Kindern beliebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen