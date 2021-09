Aichach-Blumenthal

vor 21 Min.

Lockere Stimmung beim Open Air mit Moni & Friends in Blumenthal

Mit ihrer Musik möchte Moni Wagner die Menschen bewegen. Sie singt über das, was sie beschäftigt.

Plus Rund 300 Besucher kommen am Sonntag zu Moni & Friends. Es ist die letzte Veranstaltung des mehrtägigen Kabarett-, Kleinkunst- und Musikfestivals in Blumenthal.

Von Gerlinde Drexler

Mit Sitzkissen, Decken und dicken Jacken kommen die Besucherinnen und Besucher am Sonntagabend zum Konzert von Moni & Friends nach Schloss Blumenthal (Stadt Aichach). Rund 300 von ihnen lassen sich bei dem Open-Air-Konzert mit Liedern in bayerischer Mundart von der Stimmung mitreißen. Es ist die letzte Veranstaltung der Kulturtage, eines mehrtägigen Kabarett-, Kleinkunst- und Musikfestivals, bei dem namhafte Künstlerinnen und Künstler wie Martina Schwarzmann, Harry G oder Felix Lobrecht auftraten. Ziel der Organisatoren ist, die Kulturtage als jährliche Veranstaltung zu etablieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen