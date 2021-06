Neues Musikfestival auf Schloss Blumenthal: Klassische Musik für alle

Plus Im August soll auf Schloss Blumenthal ein neues Musikfestival stattfinden - vier Tagen klassische Musik für alle zu moderaten Eintrittspreisen. Der Vorverkauf läuft.

Auf Schloss Blumenthal bei Aichach wird es vom 12. bis zum 15. August ein neues Musikfestival geben. Der künstlerische Leiter, Professor Georg Arzberger, und Organisatorin Gertrud Deckers möchten es als feste Größe im Kulturkalender des Wittelsbacher Landes etablieren. Jetzt stellten sie der Öffentlichkeit das erste Programm und die Absicht dahinter vor.