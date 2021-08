Aichach-Blumenthal

vor 21 Min.

Sonnenschein und Beethoven zum Abschluss des Musikfestes Blumenthal

Am Abschlussabend des Musikfests Blumenthal war auch Beethovens Eroica zu hören. Mit Bravorufen wurde das Festivalorchester Camerata Vitilo für seine bravouröse Leistung bedacht.

Plus Nach vier Tagen ging am Sonntag das Musikfest Blumenthal fulminant zu Ende. Die Organisatoren waren zufrieden, das Publikum begeistert. So verlief der Abschlusstag.

Von Manuela Rieger

Zufriedene Organisatoren und künstlerische Leiter, ein begeistertes Publikum und ein hervorragendes Festivalorchester Camerata Vitilo beim Abschlusskonzert - Prof. Georg Arzberger freute sich trotz kleiner Pannen über das Gelingen des ersten Blumenthaler Musikfestes.

