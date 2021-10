Aichach

Brand in der Mais-Trocknungsanlage: War es ein technischer Defekt?

Zu einem Brand ist es in dieser Maistrocknungsanlage eines Agrarhandelsunternehmens an der Donauwörther Straße in Aichach gekommen.

Plus Die Ursache des Brandes in der 18 Meter hohen Trocknungsanlage in Aichach ist noch unklar. Welches Problem das Agrarhandels-Unternehmen jetzt hat.

Von Carmen Jung

Jeden Dienstag ist Übungsabend bei der Aichacher Feuerwehr. Gerhard Reitberger weiß das genau. Der Prokurist der Hans Reitberger Agrarhandel GmbH in Aichach rief deshalb am späten Dienstagabend gleich direkt im Feuerwehrhaus an, als ihm seine Trocknungsanlage für Mais nicht ganz geheuer vorkam. Denn die Messgeräte meldeten ihm eine erhöhte Temperatur im Inneren. Reitbergers überlegte Reaktion hat noch Schlimmeres verhindert. Denn es hatte sich tatsächlich ein Brand in dem 18 Meter hohen Trocknungsturm entwickelt.

