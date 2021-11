Bund Naturschutz Aichach rät: Aufräumen im Garten, aber mit Maß

Die Aichacher Ortsgruppe des Bunds Naturschutz gibt einmal monatlich Tipps zum naturnahen Gärtnern. Heute: "Aufräumen im Garten - weniger ist mehr."

Unter dem Motto "Igel & Co sagen Hallo" gibt die Aichacher Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN) seit März einmal monatlich Tipps zum naturnahen Gärtnern auf dem Balkon und im Garten. Der BN will so zeigen, dass erste Schritte gar nicht schwer sind. In der Novemberfolge geht es um "Aufräumen im Garten – weniger ist mehr".

Nachdem die Blumenzwiebeln für das Frühjahr gesetzt, Schnittlauch und Petersilie für die Küche in Töpfe eingepflanzt sind und die Gemüsebeete für die nächste Saison vorbereitet sind, ist nun das „Garten-Aufräumen“ an der Reihe. Dann sieht alles wieder schön ordentlich aus - aber halt! Allzu aufgeräumt sollte kein Garten sein, empfiehlt die Aichacher Ortsgruppe des Bunds Naturschutz. Denn dann sei kein Igel mehr da, dem man "Grüß Gott" sagen könne.

Bund Naturschutz: Haufen aus Laub und Strauchschnitt im Garten anlegen

Was also ist wirklich zu tun und was können Hobbygärtnerinnen und -gärtner getrost sich selbst überlassen? Das Herbstlaub muss zusammengerecht werden. Wie in jedem Jahr stellt sich die Frage: Wohin damit? Ein Teil kann auf die abgeernteten Gemüsebeete, damit die Erde nicht offen daliegt. Das schützt die letzten frostharten Gemüsepflanzen wie Rosenkohl und Brokkoli vor zu großer Kälte. Auch zwischen Sträuchern und Stauden sowie auf Baumscheiben sei Platz für eine Schicht Laub, so der BN.

Damit es gut verrottet, sollte ein wenig Kompost dazugegeben werden. Allzu dick sollte diese Schicht allerdings nicht sein, damit im Frühjahr junge Triebe von Blumenzwiebeln und sonstigen erwünschten Pflanzen durchkommen und keine Pilzinfektionen Fuß fassen können. Für den Rest sollte eine abgelegene Stelle gesucht werden, wo ein „Wildes Eck“ mit einem Haufen aus Laub und Strauchschnitt eingerichtet werden kann. Bald finden sich Untermieter ein, um hier den Winter ungestört zu verschlafen.

BN rät, fruchttragende Sträucher nicht zu stark zurückzuschneiden

Hobbygärtnerinnen und -gärtner könnten jetzt auch Hecken schneiden. "Aber bitte in Maßen", so der BN. Nicht alle Sträucher müssten komplett zurückgeschnitten werden. Insbesondere fruchttragende Sträucher erfreuten das Auge mit letzten Farbklecksen im winterlichen Weiß, bevor sich hungrige Vögel gierig auf die verbliebenen Beeren stürzten.

Blühende Sommerstauden seien jetzt nur noch vertrocknetes braunes Gestrüpp und weckten wehmütige Erinnerungen an vergangene Blütenpracht. Aber ganz abschneiden solle man die langen Stängel nicht. "Oben ein bisschen anschneiden, damit Insekten sich darin verkriechen und ihre Larven dort unterbringen können", rät der BN. Das seien Speisekammern für hungrige Vögel.

Fleißige Gartler räumten jetzt schon mal die Nistkästen aus, damit im Frühjahr neue Mieter einziehen könnten, so die BN-Ortsgruppe Aichach. "Superfleißige" schauten ihre Gartengeräte durch, ob noch alles funktioniere, ob Rostflecken entfernen werden müssten, ob noch alle Griffe fest säßen und ob alle Klingen scharf seien. Denn nach dem Gartenjahr sei vor dem Gartenjahr. (AZ)