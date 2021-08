Aichach

10:42 Uhr

Bundespolizei ermittelt in Aichach: Aktion startet um 6 Uhr morgens

Die Bundespolizei war am Donnerstagmorgen in der Donauwörther Straße in Aichach im Einsatz.

Die Bundespolizei rückt am Donnerstagmorgen mit vier Fahrzeugen in der Aichacher Donauwörther Straße an. Ein Sprecher berichtet von "banalen" Ermittlungen.

Ermittlungen hat die Bundespolizei am Donnerstag in Aichach durchgeführt. Die Beamten rückten um 6 Uhr mit vier Fahrzeugen bei einem Anwesen in der Donauwörther Straße an. Details zu der Aktion gab die Bundespolizei nicht bekannt. Auf Anfrage unserer Redaktion berichtete ein Sprecher der Bundespolizei in Nürnberg von Ermittlungen in einem "banalen Anlass". Der Einsatz der Bundespolizei in Aichach dauert etwa vier Stunden Die Aktion dauerte etwa vier Stunden. Offenbar handelte es sich um eine Hausdurchsuchung. Auch wenn die Bundespolizei damit Aufsehen erregte, versicherte der Sprecher, es handle sich nicht um Ermittlungen in einer extremen Richtung. Grund sei ein relativ banaler, täglich vorkommender Straftatbestand. Mehr Details nannte er nicht. (jca)

