Aichach

vor 34 Min.

Christkindlmarkt in Aichach? Am Freitag fällt die Entscheidung

Plus Bürgermeister hofft auf ein Stück Normalität in Aichach und hält einen Christkindlmarkt noch für vorstellbar. So argumentiert Habermann.

Von Johann Eibl

Am Freitag wird die Entscheidung darüber fallen, ob in diesem Jahr in Aichach ein Christkindlmarkt stattfinden kann oder nicht. Diese Ankündigung machte Bürgermeister Klaus Habermann in der Aichacher Bürgerversammlung am Mittwoch in der TSV-Turnhalle. "Die Menschen brauchen Normalität", argumentierte er und versicherte, mit dem vorgesehenen Konzept könnte er sich diese Veranstaltung durchaus vorstellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen