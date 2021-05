Corona-Pandemie: Aichacher Stadtfest 2021 ist abgesagt

Nach den Mittelalterlichen Markttagen fällt auch das Stadtfest in Aichach aus, ebenso das Pfälzer Weinfest. Dafür soll es aber den Musiksommer auch heuer geben.

Es wird auch in diesem Jahr kein Stadtfest in Aichach geben. Das hat die Stadt Aichach am Freitag mitgeteilt. Auch das Pfälzer Weinfest fällt aus. Dafür soll aber der Aichacher Musiksommer nach dem erfolgreichen Start 2020 in diesem Jahr fortgesetzt werden.

Das Stadtfest Anfang August ist eine feste Größe im städtischen Veranstaltungskalender. Für viele ist es eine Gelegenheit, Bekannte und Freunde zu treffen und gemeinsam zu feiern. Deshalb bedauert Bürgermeister Klaus Habermann die Absage sehr: "Gerade das fehlt uns allen und tut nach der schon über einem Jahr dauernden Durststrecke besonders weh." Martina Baur, Leiterin des Info-Büros, ist sich überdies bewusst, dass die Absage gerade Vereine und örtliche Gastronomen, welche dringend auf Zusatzeinnahmen angewiesen sind, besonders hart trifft.

94 Bilder Die schönsten Bilder vom Stadtfest in Aichach Foto: Erich Echter

Darum macht man sich im Info-Büro über alternative Konzepte Gedanken. Ob und wie diese im Sommer 2021 realisierbar sind, könne sie im Moment leider noch nicht sagen, so Baur. Geplant wird aber bereits der Aichacher Musiksommer, der nach dem erfolgreichen Start 2020 fortgesetzt werden soll. Allerdings muss der erste Termin bereits abgesagt werden: Zum Auftakt des Pfingstwochenendes hätte es am Freitag, 21. Mai, erstmals wieder Live-Musik am Stadtplatz und dazu ein Kinderprogramm gegeben.

Auch das Pfälzer Weinfest am Aichacher Schlossplatz ist abgesagt

Ebenfalls abgesagt ist angesichts der unsicheren Rahmenbedingungen das Pfälzer Weinfest, das traditionell am Pfingstwochenende am Schlossplatz stattfindet. Wer sein Weinfest im Kleinen zu Hause feiern will, kann eines von vier verschiedenen Probierpaketen der Weingüter Rummel und Pfaffmann aus Nußdorf bestellen. Das Weingut Rummel bietet zwei Varianten an: eine mit sechs verschiedenen trockenen Weinen (37 Euro) und eine mit lieblichen Weinen (34 Euro). Das Probierpaket kann unter Telefon 06341/960556 oder per Mail an weingut-j-rummel@t-online.de bestellt werden. Das Weingut Otto Pfaffmann bietet zwei verschiedene Frühjahrspakete mit je 6 Flaschen zum Preis von 38 beziehungsweise 56 Euro an, zu bestellen unter Telefon 06341/62596 oder per Mail an otto.pfaffmann@weingut-pfaffmann.de. Im Preis ist der Versand inbegriffen. Dazu gibt es eine Einführung, wie die Weinprobe vorbereitet und durchgeführt werden soll, und eine kurze Weinbeschreibung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: