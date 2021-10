Corona-Teststation: Beteiligte ziehen zufrieden Bilanz

Die Corona-Teststation am Aichacher Stadtplatz war als Überbrückung gedacht, bis ausreichend Impfstoff da ist. Daraus wurden mehr als fünf Monate und unzählige Tests.

Etwas mehr als fünf Monate war die Corona-Teststation in der Aichacher Innenstadt geöffnet. Jetzt ist sie geschlossen. Die Beteiligten wollten den Aichachern damit eine Testmöglichkeit als Überbrückung bieten, bis jeder ein Impfangebot erhalten hat. Vor Allem für den Einzelhandel und die Gastronomie, für den Besuch im Krankenhaus und im Altenheim sowie für Reisen waren Testmöglichkeiten nötig, damit wieder etwas Normalität einkehren konnte.

Die Initiative hatte im April Apotheker Axel Politynski von der Bärenapotheke ergriffen. Er nahm damals Kontakt zur Stadt, dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) und zu Zahnärztin Dr. Gabi Schindler-Hultzsch auf. Bürgermeister Klaus Habermann stellte die Räume der Stadt-Info zur Verfügung, womit das größte Problem, der Standort, gelöst war. BRK-Kreisbereitschaftsleiter Mario Pettinger und der Aichacher Bereitschaftsleiter Luca Mares, Politynski und Apothekerin Carolin Leiss von der Bärenapotheke sowie Gabi Schindler-Hultzsch erstellten das Konzept.

Zehn Tage vom Planungsstart bis zur Öffnung der Teststation

Weitere Freiwillige erklärten sich bereit, neben dem normalen Arbeitsalltag mitzuwirken: Die Zahnärzte Dr. Johannes und Dolores Zimmermann sowie Dr. Ulrich Watzinger, der Apotheker Harald Tschernek von der Easy-Apotheke sowie die Freiwillige Feuerwehr Aichach. Auch die beiden Ärzte Dr. Harald Räder und Dr. Manfred Junghans, die im Ruhestand sind, engagierten sich tatkräftig.

Nur zehn Tage von den ersten Planungen bis zur Öffnung der Teststation. Landrat Klaus Metzger und der Landkreis Aichach-Friedberg stellten dem BRK das nötige Equipment zur Verfügung. Am 24. April nahm das BRK die ersten Tests vor. Durch die große Bereitschaft der Beteiligten war die Teststation von Mai bis Juni sowohl am Vormittag, als auch nachmittags besetzt. Auch zum Schulstart wurde das Testangebot nochmal erhöht.

30 bis 150 Corona-Tests pro Tag

Die genaue Zahl, wie viele Tests in den fünfeinhalb Monaten zusammengekommen sind, lasse sich nicht sagen, sagt Carolin Leiss. Die Spanne reiche je nach Öffnungsdauer von etwa 30 Tests am Tag bis zu 150. Schindler-Hultzsch sagt: "Ein riesiges Dankeschön an alle Beteiligten." Leiss ergänzt: "Es war in jeglicher Hinsicht eine sehr großartige und beeindruckende Zusammenarbeit." Beide loben die "tolle Zusammenarbeit mit Stadt und Landkreis".

Bürgermeister Klaus Habermann bedankt sich bei allen Beteiligten für deren Einsatz. "Das Testaufkommen hat gezeigt, wie wichtig dieser Service für die Bevölkerung und die Bekämpfung der Pandemie war in dieser Zeit. Ohne den engagierten Einsatz aller Beteiligten wäre das so nicht möglich gewesen."

Schindler-Hultzsch und Leiss ziehen als positives Fazit: "Die letzten fünfeinhalb Monate haben gezeigt, dass Aichach zusammenhält und gemeinsam ist man einfach stärker." Sie freuten sich auch über positive Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger. "Viele nette Geschenke in Form von Schokolade, Pralinen und Gummibärchen wurden vorbeigebracht", erzählt Leiss. Eine Biker-Gruppe habe sogar das ganze diensthabende Team mit Quarkbällchen und Kaffee versorgt als Dank. Mit Pralinen bekam das Zahnarztteam den Hinweis: "Wie Zähne putzen geht danach wisst ihr ja." Einmal hieß es auch vor der Teststation: "Früher traf man sich beim Wirt mit seinen Spezln, heute trifft man sich beim Corona-Test zum Ratschen…" oder nach einem Nasenabstrich: "Das war jetzt eine tiefgreifende Angelegenheit." (AZ)