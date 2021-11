Corona ist der Auslöser: Arzberger Classics gibt Konzertreihe auf

Plus Die Konzertreihe von Arzberger Classics im Aichacher Land war stets mit hochkarätigen Musikern besetzt. Die Veranstalter ließen ihre Kontakte spielen.

Die hochwertige Konzertreihe von Arzberger Classics ist Geschichte. Maximilian Arzberger gab am Sonntag in einer Pressemitteilung bekannt, dass der Konzertbetrieb, der vorwiegend im Aichacher Pfarrzentrum stattfand, eingestellt werde. Als Grund nannte er die "anhaltend schwierige und unsichere Corona-Lage". Dabei betont Arzberger: "Es ist uns nicht leicht gefallen, diesen Schritt zu gehen."