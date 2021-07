Das Aichacher Ferienprogramm bietet 125 Kurse für Kinder

Das Ferienprogramm der Stadt Aichach ist fertig. Schon jetzt können sich Kinder für einen der 125 Kurse im Internet anmelden. Es gibt auch neue Angebote.

Die Stadt Aichach bietet in den Sommerferien wieder ein Ferienprogramm für Kinder aus Aichach und Umgebung an. 125 Kurse stehen zur Auswahl.

Das Ferienprogramm ist bis Donnerstag, 15. Juli, im Internet freigeschaltet unter www.unser-ferienprogramm.de/aichach. Bei entsprechender Nachfrage werden während der Sommerferien weitere Kurse dazukommen – es lohnt sich also, wie die Stadt mitteilt, auch nach dem Anmeldeschluss auf die Webseite zu schauen. Ein gedrucktes Ferienprogramm gibt es nicht.

Im Ferienprogramm gibt's auch "Kartoffelernte wie zu Omas Zeiten"

Neue Kurse in diesem Jahr sind unter anderem „Wandern mit Alpakas in der Western-City Dasing“, „Kartoffelernte wie zu Omas Zeiten“, eine „Erlebniskanufahrt“ und ein „Summer-Camp in Mammendorf“. Außerdem gibt es einen „Erlebnistag auf dem Bio-Erlebnisbauernhof Neumaier“. Kinder können ein Wildbienenhotel, Vogelhäuser oder einen Futterautomaten für Vögel bauen. Natürlich gibt es auch wieder ein Angebot der Stadt: Im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach können sich Mädchen einen Tag lang wie eine kleine Prinzessin fühlen.

Die Kurse des Aichacher Ferienprogramms werden am 16. Juli vergeben

Am Freitag, 16. Juli, findet die Vergabe der Kursplätze statt. Bei überbuchten Kursen entscheidet das Los über die Teilnahme. Ab Samstag, 17. Juli, können sich Interessierte aus den Nachbargemeinden für die restlichen Kursplätze anmelden. Für nicht ausgebuchte Kurse ist eine Anmeldung bis einen Tag vor Beginn möglich. Die genauen Corona-Maßnahmen werden jeweils vor Kursbeginn besprochen.

Für Familien mit geringem Einkommen ist ein verbilligter Tarif möglich. Bei Hilfsbedürftigkeit ist die Anmeldung im Info-Büro (nicht über die Webseite) im Rathaus am Stadtplatz 48 erforderlich, wo das Gebührenthema dann vertraulich zur Sprache kommt. (AZ)

Informationen: Info-Büro unter 08251/9020 oder auf der Webseite ferienprogramm@aichach.de.