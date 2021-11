Der Christbaum auf dem Aichacher Stadtplatz ist da

Der Christbaum auf dem Aichacher Stadtplatz steht. Der Baum stammt in diesem Jahr aus Alsmoos. Für den Transport und Aufbau war schweres Gerät nötig.

Die Weihnachtszeit rückt näher. Das ist auch in der Aichacher Innenstadt sichtbar. Dazu trägt der Christbaum auf dem Stadtplatz bei.

Die Reise des Christbaums von einem Garten in Alsmoos auf den Stadtplatz

Am Mittwochmorgen stand der Baum noch in einem Garten im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos. Das änderte sich schnell. Um 7.15 Uhr begannen Mitarbeiter des Aichacher Bauhofs damit, den großen Baum im Garten für den Transport nach Aichach fertig zu machen. Dort wurde er auf dem Oberen Stadtplatz in der Nähe des Rathauses aufgestellt. Für Transport und Aufbau war schweres Gerät nötig: Für die Arbeiten war eigens ein Autokran angefordert worden, ebenso die Freiwillige Feuerwehr Aichach.

Von dort bringen ihn Mitarbeiter des Bauhofes und die Freiwillige Feuerwehr nach Aichach. Foto: Johann Eibl

Der Kran hob den 3,5 Tonnen schweren Baum aus dem Grundstück. Dann landete der Baum auf einem langen Transporter. Weil es sich um einen fünf Meter breiten Schwertransport handelte, begleiteten zwei Fahrzeuge der Polizei die Fahrt in die Kreisstadt. Dort wird der Baum in den nächsten Wochen weihnachtliche Stimmung verbreiten.

Zunächst musste er jedoch in Position gebracht werden. Dafür nahmen die Mitarbeiter des Bauhofes und die Freiwillige Feuerwehr erneut einen Kran zu Hilfe. Vorsichtig wurde der Baum in die Luft gehoben. Bis zur Halterung auf dem Aichacher Stadtplatz waren es nur wenige Meter.

Dann war Fingerspitzengefühl gefragt. Der Baum musste richtig in die Halterung eingesetzt werden. Schließlich war es geschafft: Der Christbaum stand. Zumindest bis Donnerstag, 6. Januar, wird das so bleiben. Dann wird der Baum abgebaut und zerteilt. Seine Überreste landen dann im Blockheizkraftwerk im Norden von Aichach. (mit jeb)