Der Fotoclub Aichach präsentiert sich unter einem besonderen Motto

"Starke Bäume bilden einen Wald": Sparkassen-Chefin Birgit Cischek, Fotoclub-Vorsitzende Claudia Neumüller und ihr Stellvertreter Herbert Hanika bei der Ausstellungseröffnung in Aichach (v. links).

Plus Zum Jubiläum präsentiert sich der Aichacher Fotoclub in einer Gemeinschaftsausstellung in der Sparkassen-Galerie. Warum dabei der Baum im Fokus steht.

Von Manfred Zeiselmair

Der Baum steht im Fokus der Jubiläumsausstellung des Aichacher Fotoclubs. Als Gemeinschaftsarbeit zum Thema "Der Fotoclub – Starke Bäume bilden einen Wald" präsentieren derzeit elf aktive Mitglieder ihre Fotografien und Foto-Collagen in der Sparkassen-Galerie.

