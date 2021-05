Aichach

12:30 Uhr

Der Fotoclub Aichach will auch nach Jahrzehnten weiter wachsen

Plus Vor 60 Jahren haben sich Hobbyfotografen in Aichach zusammengetan. Aus dem Pflänzchen ist ein stattlicher Wald geworden. Zum Jubiläum gibt es eine Ausstellung.

Von Manfred Zeiselmair

Anfang der 60er-Jahre in Aichach: Nach den sogenannten "Wirtschaftswunder-Jahren" unter Bundeskanzler Konrad Adenauer wächst auch hier der Wohlstand. Ein kleiner Kreis von Hobbyfotografen schließt sich zusammen. Ihr Ziel ist es, sich in der Gemeinschaft auszutauschen, Fachwissen weiterzugeben, aus gegenseitigen Erfahrungen zu lernen. Und so gründen acht junge Fotoamateure am 1. Oktober 1961 den Fotoclub Aichach.